24 сентября в Уральске прошел субботник, в котором принимали участие почти 11 тысяч жителей города, в том числе работники организаций и предприятий города, государственных учреждений, учащиеся вузов и сузов. Аким области Алтай Кульгинов, аким города Нариман Турегалиев вместе с депутатами областного и городского маслихатов, ветеранами, лидерами молодёжных объединений, участниками молодежного казахстанско-российского лагеря "Көршілер-Соседи" приняли участие в посадке 400 саженцев вдоль улицы, находящейся между 7 и 9 микрорайонами. Студенты же высадили 1500 квадратных метров газона по улице Сарайшык. По словам заместителя акима г. Уральск Алтынбека Кайсагалиева, на субботниках этой осенью предусматривается высадить 50 тысяч деревьев – это голубые ели, рябина, вяз, липа. Саженцы, в основном, высаживаются в новом парке, в новых микрорайонах, а также вдоль автомобильных трасс.