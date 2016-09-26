Как стало известно, вечером, 25 сентября на 208 км автодороги Уральск-Атырау столкнулись автомобиль "Мерседес" и "Газель". В КЧС информацию о ДТП подтвердили. - В 20:00 по времени Астаны в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области на трассе Уральск-Атырау на 208-210 км произошло столкновение легковой автомашины Mercedes с автомобилем "ГАЗель". В результате столкновения обе автомашины загорелись. Погибли оба водителя и три пассажира, которые находились в Mercedes", – сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в аварии пострадал еще один человек. - На месте погибли оба водителя и пассажиры. За рулем "Мерседеса" была женщина, за рулем "Газели" - мужчина. Еще один человек был доставлен в Акжайыкскую районную больницу с ушибом грудной клетки, но от госпитализации он отказался, - рассказали в управлении здравоохранения. Другие подробности страшной аварии выясняются. Видео предоставлено очевидцами zKLzCOOc62E