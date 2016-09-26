О том, что рыночное использование пенсионных средств лучше, чем административное, недавно говорил глава правительства. Председатель Нацбанка заявил, что казахстанцам можно было бы дать возможность использовать накопления до выхода на пенсию. Но, прежде чем искать способы защитить интересы вкладчиков и пути лучшего использования их накоплений, хорошо бы задаться вопросом: а можно ли в этой ситуации вообще говорить о вкладчиках и инвестициях? Да, в законе есть понятие “вкладчик”. Но каково его истинное содержание? Вкладчик по определению - это тот, кто инвестирует свои средства добровольно, чтобы заработать, и при этом самостоятельно выбирает финансовый институт. В пенсионной системе предусмотрены добровольные взносы, но ее краеугольный камень - обязательные платежи. Их и взносами-то не назовешь: человек сам ничего не вносит, из его зарплаты высчитывают деньги, не спрашивая, хочет он этого или нет. Когда существовали частные пенсионные фонды, была хотя бы иллюзия выбора финансового института. Сейчас нет и ее. Получается, что средства максимально отчуждены от человека: их отчисляют и используют без его участия. Если вы пришли в магазин, выбрали себе туфли нужного размера, фасона и подходящие по цене, то вы - покупатель. А если из вашей зарплаты удержали пенсионные отчисления, на которые потом выдали пару резиновых сапог 45-го размера, то вряд ли вас можно так назвать. Более справедливо говорить не о вкладчиках накопительной пенсионной системы, а о ее участниках, и не о вкладах, а об отчислениях. Огромные вопросы вызывает и правовая сторона вопроса. Чьей собственностью являются пенсионные накопления? Считается, что нашей с вами. Тех людей, на имя которых открыты пенсионные счета. Но по факту они не могут ни пользоваться, ни распоряжаться этими средствами, тогда как государство может. Так кто же реальный собственник? Статус собственности взносов, которые перечисляются работодателями и фиксируются на отдельных счетах работников, вообще непонятен. По сути, они ничьи. Подобная правовая неопределенность очень удобна для государства. Именно она и дала ему возможность считать пенсионные накопления своим новым финансовым ресурсом, который сейчас государство так увлеченно осваивает. Теперь подойдем к вопросу инвестирования. В соответствии с законом, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения участником пенсионного возраста. Получается, единственная задача так называемого инвестиционного управления - не отстать от инфляции. Задача приумножения накоплений и получения дохода не ставится по определению. При любом формате инвестирования средств инвестор понимает, на какой доход он может рассчитывать: будь то депозит, покупка облигаций или акций. Взвешивает он и риски. Но в случае с пенсионными накоплениями нет вообще никаких ориентиров по доходности. В этом плане весь процесс мало чем отличается от азартных игр. Повезет - заработаешь, нет - потеряешь. К инвестициям все это имеет отдаленное отношение. Таким образом, нужно признать, что в нашей обязательной пенсионной системе нет ни вкладчиков, ни вкладов, ни инвестиций. А получилось это потому, что мы попытались создать гибрид солидарной и накопительной систем. Теперь же, чтобы решить многочисленные проблемы управления пенсионными средствами, в которых она завязла, нужно вернуться к истокам и определиться, кому же все-таки принадлежат пенсионные накопления. Оттуда и двигаться.

Айкын КОНУРОВ, депутат мажилиса от КНПК, секретарь Центрального Комитета КНПК

Новости компаний.

www.knpk.kz