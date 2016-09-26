Необходимо срочно пройти медицинский осмотр или хотите пройти качественную диагностику и получить консультацию квалифицированного специалиста? Клиника «АрСам» предлагает вам свои услуги на высшем уровне.   1 В клинике «АрСам» вы можете качественно, быстро и при этом недорого получить полный спектр необходимых услуг. Одной из таких услуг является проведение всех видов предварительного и периодического медицинского осмотра: водительская медицинская комиссия, оформление справки формы №086 для учащихся, студентов и устраивающихся на работу, справку №108 «у» для разрешения на ношение оружия работникам охранных служб, медицинский осмотр работникам эпидемиологически значимых объектов (дошкольные, школьные, ВУЗ, СУЗ, пищевой промышленности, медработники). 2 Клиника «АрСам» проводит не только индивидуальный медицинский осмотр, но и заключает договоры с организациями, сотрудникам которых необходимо пройти ежегодный периодический медицинский осмотр (работа, связанная с вредными производственными факторами). 3 – В нашей клинике вы не только можете пройти медицинский осмотр, но и получить консультации врачей различных направлений, а также пройти лабораторную и функциональную диагностику, - говорит директор клиники «АрСам». 4 В клинике «АрСам» ведут прием следующие врачи: гематолог, психотерапевт, дерматовенеролог, хирург, терапевт, окулист и другие специалисты узкого профиля, имеющие большой опыт работы и соответствующую квалификацию. 5 При необходимости вам окажут услуги по диагностике различных органов. В клинике «АрСам» сможете пройти флюорографию, аудиометрию для определения состояния слуха, реовазографию - обследование состояния кровеносных сосудов, ЭКГ, спирограмму и так далее. 6 Здоровье ваших костей зависит от своевременного проведенного обследования. Хрупкие кости - это признаки остеопороза. Одним из наиболее точных способов диагностики остеопороза на ранней стадии является денситометрия. Денситометрия является неинвазивным и совершенно безболезненным методом определения минеральной плотности костной ткани. 7 – Работаю в охранном агентстве и регулярно прохожу, медицинский осмотр в клинике «АрСам», - говорит один из пациентов клиники Айдарбек МАКЕЕВ. – Работа моя связана с постоянными нагрузками и не так давно начал чувствовать боли в ногах. По рекомендации врача прошел денситометрию, и как оказалось, мои кости стали хрупкими и срочно необходимо лечение. Спасибо врачам клиники, что вовремя выявили и назначили лечение. 8 Современное оборудование, высококвалифицированные специалисты, детальное обследование – все это собрано в клинике «АрСам». Здоровье – бесценное сокровище, доверьте его только лучшим из лучших.

