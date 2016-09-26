Иллюстративное фото с сайта www.bkenergo.ru В ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за переврезки водопровода без воды останутся дома расположенные по улице Покатилова, Неусыпова, 8 Марта, часть проспекта Евразия и Достык. - Сегодня подачи воды не будет в частном и жилом секторе, а также в СОШ №27 и здании УМЗ. Ремонтные работы планируется закончить до 18 часов вечера, - отметили в ТОО "Батыс су арнасы".