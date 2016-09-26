В Аксае двое мужчин подрались с полицейскими

Инцидент произошел 25 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vJT10TPSE6w В соцсетях появилось видео, на котором очевидец заснял драку между неизвестными мужчинами и дорожными полицейскими. Драка произошла в одном из дворов города Аксай ЗКО. Из-за чего произошла потасовка, неизвестно. Другие подробности ЧП выясняются.