В ДТП погибли три пассажира и водители "Мерседеса" и "Газели". trup atirau uralsk Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, за рулем "Мерседеса" находилась 49-летняя женщина. - "Мерседес" ехал из Атырау в Уральск. Водитель, не справившись с рулевым управлением, столкнулась с "Газелью", в которой находился 25-летний водитель. В результате столкновения три пассажира и оба водителя погибли на месте, одного пассажира госпитализировали в ЦРБ Акжайыкского района, - пояснили в пресс-службе ДВД ЗКО. - По данному факту начато досудебное расследование. К слову, с начала 2016 года на трассе Уральск-Атырау было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых 7 человек погибли и 26 получили ранение. Напомним, авария произошла 25 сентября возле поселка Акбулак Акжайыкского района ЗКО. Как стало известно, на 208 км автодороги Уральск-Атырау столкнулись автомобиль "Мерседес" и "Газель". В результате столкновения обе автомашины загорелись.  