Зарегистрироваться для прохождения обучения вы можете на официальном сайте представительства фирмы «1С» в Казахстане перейдя по ссылке: http://www.1c.ru/kz/es/ . А также заявку на участие можно подать по телефонам: 8 (7112) 50-97-92, 51-33-49, 24-94-14 и e-mail: [email protected].

Как отметили организаторы, единый семинар является одним из важных мероприятий фирмы «1С», направленноым на продвижения управленческих и учетных решений системы «1С:Предприятие 8». Это массовое просветительское мероприятие регулярно организуется фирмой «1С» и предприятиями сети «1С: Франчайзинг» практически во всех регионах и городах России, Украины, Казахстана и ряда других стран. - Единый семинар должен стать площадкой для диалога между партнерами и пользователями, где партнеры смогут донести возможности решения для «1С:Предприятие 8» и сервисов Фирмы «1С» как надежного инструмента для управления бизнесом, а пользователи смогут задать интересующие их вопросы, и получить квалифицированные консультации, - отметил представитель компании TRISTAR.- работа с электронными счетами-фактурами: выписка, получение, особенности заполнения; - «1С:Комплексная автоматизация 2.0» для Казахстана -- бухгалтерия + торговля + склад + зарплата + кадры в единой информационной базе; - «1С:Управление небольшой фирмой для Казахстана 8» - инструмент антикризисного управления для малого и среднего бизнеса. Единый семинар является открытым бесплатным мероприятием, доступным для всех желающих. Семинар пройдет 6 октября, в четверг, начало в 10.00 часов.

