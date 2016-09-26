Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, утром, 24 сентября на стоянке около стадиона имени Атояна от полученного ножевого ранения в ногу скончался мужчина 1968 года рождения. - Когда сотрудники полиции прибыли на место ЧП, мужчина уже скончался. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчину. Сейчас он уже дал признательные показания. Ведется расследование по статье 99 ч.1 УК РК "Убийство", - сообщили в пресс-службе. Стоит отметить, что задержанный работал дворником на стадионе, а погибший был водителем директора ТОО "Казтрубпром".