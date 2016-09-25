Иллюстративное фото из архива "МГ" В ДВД Алматинской области подтвердили, что тела троих мужчин были обнаружены с признаками насильственной смерти. Подозреваемые в убийстве уже задержаны и водворены под стражу. - Возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство". К розыскным мероприятиям, возглавляемым первым заместителем начальника областного ДВД полковником Нурланом Масимовым, были подключены районная и областная полиция. В настоящее время задержаны двое жителей Жамбылского района, подозреваемых в убийстве разыскиваемых. Тела потерпевших обнаружены, – отметили в ведомстве. Ранее в сети появилось видео, на котором полицейские отчитываются перед родственниками о том, что все трое мужчин найдены убитыми. Расследование по факту убийства находится на особом контроле руководства ДВД Алматинской области. Братья исчезли при очень странных обстоятельствах. Сотрудники полиции нашли два грузовика сельчан - один из них сгорел. Однако сами люди бесследно пропали. На рынке видели, как три брата на машинах со скотом поехали в сторону гор. Один из большегрузов обнаружили через несколько дней на трассе Алматы-Астана сгоревшим. Ещё чуть позже нашёлся и другой грузовик - в одном из аулов. Однако людей в них не было. Трёх братьев - Жаркынбека, Мукията и Калдыбека - в последний раз видели неделю назад 18 сентября. Тогда же они выходили на связь со своим отцом. Мужчины повезли в Узынагаш продавать около 40 голов скота и должны были выручить за стадо около 6 млн тенге.