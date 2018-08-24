Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МПС ДВД ЗКО, с 22 по 24 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на поддержание общественного порядка в канун празднования Дня Конституции. В связи с этим личный состав ДВД ЗКО переведен на усиленный вариант несения службы. В ОПМ задействованы более 700 сотрудников, в том числе 55 из числа аппарата ДВД, за счёт которых разработаны дополнительные пешие маршруты патрулирования. - Только за первые 2 дня проведения ОПМ пресечено порядка 1,5 тысячи различных административных правонарушений, в том числе 326 фактов нахождения в общественном месте в пьяном виде, 135 фактов мелких хулиганств, 267 фактов управления транспортными средствами с непристегнутыми ремнями безопасности, 247 фактов нарушения скоростного режима, 35 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в ом числе 1 факт в состоянии наркотического опьянения, - сообщили в МПС ДВД ЗКО. Также стало известно, что за время проведения ОПМ в дежурные сутки раскрыто 52 преступления, из числа ранее совершенных раскрыто 21 преступление, в основном имущественного характера. - За незаконное хранение или ношение запрещенных предметов задержано 8 лиц, из них 3 за хранение наркотических веществ и 5 за хранение холодного оружия. В приемник-распределитель для установления личности доставлено 42 граждан, в том числе 16 иностранцев, - рассказали полицейские.