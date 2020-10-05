Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в стране подтверждено 108 236 случаев, из них в ЗКО за прошедшие сутки зарегистрирован один заболевший COVID-19. По данным МВК по нераспространению COVID-19, на 5 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 3 213 человек, среди которых 73 детей. В стационарах находится 1 806 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 407. 89 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – крайней степени тяжести, 19 - на аппаратах ИВЛ. Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 5 октября 2020 года За прошедшие сутки было зарегистрировано 37 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 57 человек. С 1 августа зарегистрировано 33 608 заболевших, случаев с летальным исходом - 360, всего выздоровели – 27 507 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.