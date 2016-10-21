Сегодня, 21 октября, в сквере на улице Курмангазы была открыта скульптурная композиция КУРМАНГАЗЫ Сагырбаеву и Дине НУРПЕИСОВОЙ. В церемонии приняли участие Орынбай Дүйсенов, Айтжан Токтаган, Айткали Жайымов и директор Казахского государственного Академического оркестра народных инструментов им.Курмангазы Нургиса Дауешов. Композицию открывал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, который поздравил всех с тем, что в нашем городе появился памятник великим композиторам. - В 2015 году был проведен республиканский конкурс на лучший эскиз памятника Курмангазы и Дине. В течение месяца мы принимали работы. Со всего Казахстана было представлено 10 работ. Эскиз данной скульптуры был признан наиболее соответствующим. По результатам конкурса мы все эскизы направили в министерство культуры, и комиссия по сооружаемым в Казахстане монументам приняла окончательный вариант. Автор памятника - известный казахстанский скульптур, художник Мурат Мансуров, - рассказалК слову, две скульптурные композиции, изготовленные из бронзы, весят около 6 тонн. Высота постамента 2,1 метра, фигур - 3,6 метров. Общая высота памятника - 5,7 метров. В честь 155-летия со дня рождения Дины Нурпеисовой сегодня, 21 октября, в 17.00 в казахском драматическом театре состоится концерт под названием «Күй дүлдүлдерінің дүбүрі», где примут участие Казахский государственный Академический оркестр народных инструментов им.Курмангазы, Атырауский Академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины, оркестр казахских народных инструментов имени Даулеткерея. Напомним, , 20 апреля, на сессии городского маслихата бюджет города на 2016-2018 годы был увеличен на 4,9 млрд тенге, из них 3,6 млрд тенге - это трансферты и кредиты из республиканского бюджета, почти 1,2 млрд тенге выделил областной бюджет, еще порядка 50 млн тенге - это доход городского бюджета. В этом году планируется изготовить скульптурную композицию Курмангазы Сагырбайулы и Дины Нурпеисовой. На эти нужды выделено 66,9 млн тенге. Еще порядка 425 миллионов тенге бюджетных средств будут перераспределены между администраторами бюджетных программ. С учетом сегодняшней корректировки бюджет г.Уральск составит 27 млрд тенге.