Девочка получила открытые переломы. После хирургической обработки ран девочку направили на амбулаторное лечение, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». СОШ №36 СОШ №36 - Несчастный случай произошел во время урока физкультуры. Девочка нечаянно поранила пальцы о баскетбольную сетку, получив травму мягких тканей. Ребенку было оказана первая помощь медицинским работником школы. Поставлены в известность родители. На сегодняшний день ребенок посещает занятия. По данному случаю на меня наложен административный штраф в размере 10 МРП, - рассказала директор школы №36 Азима ГУБАШЕВА. По ее словам, после инцидента в школу с проверкой пришли представители департамента по контролю в сфере образования. Нарушений во время проведения урока физкультуры выявлено не было. Кроме штрафа, директору школы объявлено дисциплинарное наказание в виде выговора, и наказание учителю физической культуры – строгий выговор. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Дарья АСЫЛБЕКОВА обратилась в травмпункт областной детской многопрофильной больницы 4 октября, примерно в 18 часов. - Девочка получила травму пальцев левой кисти. В течение часа она была доставлена в областную детскую больницу, где после осмотра хирурга, рентгенообследования выставлен диагноз: "открытый перелом концевых фаланг пальцев левой кисти". Под местной анестезии произведена первичная хирургическая обработка ран, наложение швов, повязок. С рекомендациями школьница направлена на амбулаторное лечение в поликлинику, - рассказали в управлении здравоохранения. Напомним, инцидент произошел в школе №36 4 октября. Ученица 6-класса на уроке физкультуры повредила пальцы, зацепившись за сетку баскетбольного кольца. Кристина КОБИНА