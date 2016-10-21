Сейчас прооперированный школьник уже находится дома, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик, который поступил в областную детскую больницу с диагнозом "размозжение яичка", выписан с больницы. - Сейчас школьник находится в удовлетворительном состоянии. Он самостоятельно передвигается. Дальнейшее обследование он будет получать в районной больнице, - пояснили в пресс-службе облздрава. Напомним, инцидент произошел 4 октября в поселке Караоба Казталовского района ЗКО. Во время игры в футбол военрук ударил 10-классника ногой в пах. Мальчика привезли в детскую областную больницу с диагнозом "размозжение яичка", где позже прооперировали. Родители написали заявление в полицию. По данному факту идет расследование. Позже стало известно, что военрук и учитель истории уволились.  Кристина КОБИНА  