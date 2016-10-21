ЧП произошло сегодня утром, 21 октября, в 4 микрорайоне. Вызов в дежурную часть полиции поступил в 9:40. Житель Актау сообщил, что на краю крыши девятиэтажного дома №7 сидит женщина. На место ЧП сразу же прибыли сотрудники полиции. - Покончить с жизнью пыталась женщина, 1979 года рождения. Она сидела на краю крыши и распивала спиртное. Участковые 4 микрорайона - старший лейтенант местной полицейской службы УВД Актау Бакберген ЕРГАШУЛЫ и капитан полиции участковый инспектор Адильбек ТУРЫБЕКОВ уговорили ее не прыгать. Женщина поддалась на уговоры и слезла с крыши. Ее доставили в опорный пункт. Женщину осмотрели врачи. Она была в состоянии алкогольного опьянения, на наркологическом учете не состоит. В отношении женщины составлен протокол по статье 440 Административного кодекса РК,- рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Как добавили в полиции, жительница Актау призналась, что хотела покончить с собой из-за долгов по кредитам, которые она брала в нескольких банках. На какие нужды женщина брала деньги, в ДВД сообщить отказались. В пресс-службе отметили, что женщину удалось спасти благодаря оперативному звонку очевидца. "Спасибо гражданину, который вовремя сообщил в полицию об инциденте. Этот звонок помог избежать происшествия. Рискуя своей жизнью и работая без страховки, полицейские сами полезли на крышу девятого этажа и спасли человека", - рассказали в ДВД. Также пресс-служба ДВД Мангистауской области сообщила, что этих сотрудников представят к награде. Регина ЯСНАЯ