Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 21 октября, на коллегии областной прокуратуры была поднята проблема незаконного слива отходов в неустановленные места. По словам прокурора природоохранной прокуратуры ЗКО Аслана ЖАНАТАУОВА, ни один районный центр области не имеет централизованной канализации. Все госучреждения - больницы, суды, акиматы, школы и прочие имеют собственную канализацию. Но в Уральске из септика вакуумные машины вывозят сточные воды и сливают их в неустановленных местах, в том числе и в центральную канализацию. - Еще одной из наболевших проблем является полигон ТБО, где сейчас начали свою работу по переработке мусора финские инвесторы. По данным руководства мусорной свалки, отходов, привезенных на полигон, по сравнению с прошлым годом стало меньше, несмотря на то, что количество жителей выросло. Из 6 млн тонн ТБО было переработано только 1700 тонн отходов. Эти цифры ставят под сомнение учет привезенного мусора на свалку, - пояснил Аслан ЖАНАТАУОВ. Кроме этого, на коллегии обсудили слив бурового шлама, который недропользователи вывозят на окраины. Так, с 2012 года в ЗКО было зарегистрировано 16 уголовных дел, за незаконное размещение нефтеотходов на территории Зеленовского, Бурлинского районов и в городе Уральск. Ущерб окружающей среде составил более 1,7 млрд тенге.