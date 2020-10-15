Очередной факт браконьерства выявили сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательства на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области.

В ночь на 14 октября на одном из ериков реки Урал, близ пригородного села Дамба, стражи порядка остановили лодку с подвесным мотором Yamaha. В ней было обнаружено 238 тушек рыб осетровых пород общим весом в 625 кг.

– Подозреваемый - 31-летний житель поселка Жанаталап - задержан. Начато досудебное расследование по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных», - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Стоит отметить, что в регионе с 10 сентября по 31 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бекіре», направленное на борьбу с браконьерством.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области