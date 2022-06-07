Два вагона с сахаром прибыли из Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО завезли пять вагонов сахара Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил директор поста складской логистики ТОО «Идеал маркет» Куаныш Алимбетов, седьмого июня в Атырау из Алматы прибыло два вагона сахара. Его реализуют через супермаркеты «Идеал» и «Лидер».
- Всего с первого июня в регион доставили два вагона сахара. На сегодня розничная цена на продукт в магазинах составляет 385 тенге. Новая партия поступившего сахара будет продаваться по 500 - 517 тенге. Причиной является значительный рост цен на транспортные расходы. Сахар поставляется с Коксуского сахарного завода Алматинской области. На подходе - ещё два вагона, которые будут доставлены в область в ближайшие дни, - сказал Алимбетов.
Отметим, что всего в Атырау 35 точек супермаркетов «Идеал» и «Лидер». Ранее в Атырау сахар продавали по два килограмма в руки. Власти уверяют, что дефицит спровоцировал ажиотажный спрос на продукт.