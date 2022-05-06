Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы акимата Уральска, на этой неделе сельскохозяйственные ярмарки пройдут дважды: седьмого и восьмого мая с 9:00 до 13:00. Седьмого мая ярмарка будет организована на улице Ихсанова, а восьмого мая на площадке ТД «Жангирхан» в посёлке Зачаганск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.