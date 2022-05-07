Рост цен на рынке жилья наблюдается пятый год подряд, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчина выпал из окна 24 этажа в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным Бюро национальной статистики, за год цены квартир вторичного рынка повысились на 27,7%. Арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 22,2%. Рост цен на рынке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение было лишь в 2016 году - тогда новое жильё подешевело на рынке на 3,6%, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%. За месяц (апрель к марту) цены перепродажи квартир выросли на 1,8% и составили 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке. Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье за месяц повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3 561 тенге за квадратный метр. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.