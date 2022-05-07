- Женщина задержана в одном из частных домов Актобе, где она пряталась от правосудия. Полицейские из Узбекистана искали её за мошенничество, - рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что 35-летняя гражданка Узбекистана находилась в розыске на родине.Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания и будет передана узбекским правоохранителям.