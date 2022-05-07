Иллюстративное фото из архива "МГ" Житель посёлка Зачаганск сообщил в полицию о пропаже двух телевизоров, холодильника и автозапчастей. Всё это «исчезало» из его дома с 14 по 23 апреля. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что вором оказалась его жена. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.