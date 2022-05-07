- Должно быть средство для регидратации. Это набор солей в пакетиках, который позволяет, если человека вдруг начало сильно рвать, вернуть электролиты обратно в организм, – объясняет специалист.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В аптечке должны быть средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления.В это время насекомые особенно активны и могут кусать отдыхающих, что вызывает аллергию. Поэтому необходимо положить в аптечку антигистаминные препараты. Не следует забывать про обезболивающие, активированный уголь и средства от отравления. К этому списку врач добавляет пластыри, бинты и средства для обработки ран и ожогов.