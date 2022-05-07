В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +2..+4.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +7..+9 градусов.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов.

Как сообщается на сайте РГП "Казгидромет", штормовое предупреждение объявлено на восьмое мая. На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.