Штормовое предупреждение объявлено на восьмое мая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На Уральск обрушился град (фото, видео) Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным сайта РГП "Казгидромет", восьмого мая на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге и востоке, ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду, на юге области прогнозируют порывы до 23-28 метров в секунду. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.