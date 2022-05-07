Иллюстративное фото из архива «МГ» По данным сайта РГП "Казгидромет", восьмого мая на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На юге и востоке, ожидаются гроза, град, пыльная буря. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду, на юге области прогнозируют порывы до 23-28 метров в секунду. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.