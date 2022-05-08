Фото из архива "МГ"с 8:30 до 9:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику «Славные дочери Казахского народа», к памятнику Г.К. Жукова, на Братской могиле, на мемориале «Этих дней не смолкнет слава», к памятнику Т. Масина.в 9:00 к «Вечному огню» на площади Победы возложат цветы руководители области, города и ветераны ВОВ. В одном направлении будут установлены специальные указатели и турникеты, а сотрудники правоохранительных органов будут следить за общественный порядком. По периметру будут расставлены волонтёры, которые будут раздавать ленты Победы.в 11:00 в городском парке культуры и отдыха состоится праздничный концерт. В этот же день руководители области, города и управления поздравят ветеранов ВОВ, узников с выездом на дом. К праздникам площадь Победы, площадь Абая и улицы города празднично оформят. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.