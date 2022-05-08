- В городе спрос на такие группы имеется. Поэтому в зависимости от проектных мощностей, от количества классных кабинетов, школы по мере возможности открывают группы продлённого дня для классов предшкольной подготовки, - объяснили в управлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В управлении образования ЗКО в ответе на официальный запрос редакции сообщили, что в трёх школах региона дети продолжают учиться в три смены. Это СОШ №18 в Уральске, СОШ в селе Подстепное и СОШ №7 в Аксае. Решать проблему, заверяют власти, намерены. В этом году в регионе строят восемь школ, шесть из которых за счёт бюджета. Три из них будут со смешанным языком обучения и три с казахским языком обучения. Также в ведомстве ответили, что из 50 школ в Уральске, в 20 работают группы продлённого дня. Речь идёт о завершающемся учебном году. Что касается 2022-2023 учебного года, то вопрос об открытии будет решён лишь в конце августа, когда сформируется штатное расписание.В ЗКО на казахском языке обучаются 3 277 классов (1 409 в Уральске), на русском языке - 1 181 классов (958 в Уральске). Таким образом, 67% обучающихся получают образование на казахском языке и 33% учащихся - на русском. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.