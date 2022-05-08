- В Израиле нам нужно будет находиться почти два месяца и снимать квартиру. После операции на позвоночнике, профессор сказал, что Насте нужна будет ещё ортопедическая операция на ноги, чтобы она могла устойчиво ходить и стоять без поддержки. Врачи обещают, что после операции у Насти однозначно начнутся улучшения, - рассказала мама Насти. - Сейчас становится с каждым днём хуже. Шишка растет, она мучается от сильных болей, не спит ночами. Её может парализовать.Любовь Киркина говорит, что без помощи неравнодушных людей их ждёт трагический исход.
- Мы смогли с помощью людей собрать 3 659 000. Осталось собрать 26 979 400, - плача говорит мама. - Я надеюсь, и каждый день молюсь, чтобы Насте, как можно быстрее сделали операцию.
Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.