- В Израиле нам нужно будет находиться почти два месяца и снимать квартиру. После операции на позвоночнике, профессор сказал, что Насте нужна будет ещё ортопедическая операция на ноги, чтобы она могла устойчиво ходить и стоять без поддержки. Врачи обещают, что после операции у Насти однозначно начнутся улучшения, - рассказала мама Насти. - Сейчас становится с каждым днём хуже. Шишка растет, она мучается от сильных болей, не спит ночами. Её может парализовать.

- Мы смогли с помощью людей собрать 3 659 000. Осталось собрать 26 979 400, - плача говорит мама. - Я надеюсь, и каждый день молюсь, чтобы Насте, как можно быстрее сделали операцию.

Анастасия Бузгон Анастасия Бузгон - инвали д детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция «МГ» несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла курсы лечения и ей сделали операцию. В июне прошлого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Тогда её прооперировали в столице России, частично удалили липому спинного мозга (жировая ткань, которая срастается с позвоночником и спинным мозгом). Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года. Совсем недавно неравнодушные казахстанцы собрали полмиллиона тенге Насте на лечение в Самаре, которое началось 21 марта . Позже мама Насти проконсультировалась у израильских врачей. Девочке поставили диагноз «спина Бифида». Насте срочно нужна операция на спиной мозг. Из-за этого у неё сильные боли в спине и ногах. Любовь Киркина говорит, что её дочь остановилась в росте, у неё развивается сильный сколиоз, может начать расти горб, плохо заживает рана на пятке, несмотря на ежегодные реабилитации. Израильские врачи рекомендуют провести срочную операцию, однако она стоит вместе с проживаниемЛюбовь Киркина говорит, что без помощи неравнодушных людей их ждёт трагический исход.

Спина Бифида — это расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врождённый дефект развития позвоночника. Связанные с этим повреждения спинного мозга способны не только ограничить подвижность ребенка, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.