Федоровка теперь Теректі: в ЗКО переименовали восемь сел
Об этом говорится в совместном постановлении акимата ЗКО и решении областного маслихата от 8 апреля этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Документ был опубликован на сайте adilet.zan.kz.
Сообщается, что на основании заключения областной ономастической комиссии от апреля прошлого года, с учетом мнения населения власти приняли решение переименовать следующие административно-территориальные единицы:
По району Бәйтерек:
Красновский сельский округ – на сельский округ Бейбітшілік;
село Погодаево Красновского сельского округа – на село Бейбітшілік;
село Котельниково Красновского сельского округа – на село Сырым батыр;
Железновский сельский округ – на сельский округ Атамекен;
село Железново Железновского сельского округа – на село Атамекен;
село Новенькое Железновского сельского округа – на село Қайнар;
Чеботаревский сельский округ – на сельский округ Құрманғазы;
село Чеботарево Чеботаревского сельского округа – на село Құрманғазы;
село Хамино Чеботаревского сельского округа – на село Аманат;
село Карпово сельского округа Шалғай – на село Тыңдала;
По Теректинскому району:
Федоровский сельский округ – на сельский округ Теректі;
село Федоровка Федоровского сельского округа – на село Теректі.
Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования (зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 апреля 2022 года № 27626).
Напомним, в апреле прошлого года информация о переименовании села Федоровка в Теректи появилась в местной газете Теректинского района. Тогда мнения людей разделились: кто-то выступил за переименование, кто-то против, а кто-то и вовсе посчитал, что от того, как назовут село, вряд ли что-то изменится.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!