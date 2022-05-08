В Almaty Parking опровергли информацию о бесплатных парковках близ барахолки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два новых участка платной парковки появятся в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером шестого мая в социальных сетях Almaty Parking сообщалось, что компания прекращает деятельность по администрированию платных парковок площадочного типа из-за расторжения договоров. Поэтому с седьмого числа парковки на 10 рынках города вдоль Северного кольца стали бесплатными. Пользователи сети успели сделать скриншот заявления. Позже сообщения исчезли. Восьмого мая компания опровергла ранее опубликованную информацию. В прежнем режиме будут работать парковки площадочного типа в:
  •  БЦ «Нурлы Тау»,
  • ТЦ «Барыс»,
  • ТЦ «Олжа»,
  • ТЦ «Адем»,
  • ТЦ «Арлан»/«Казына»,
  • ТЦ «Ялян»,
  • ТЦ «Алатау-1»,
  • ТЦ «Алатау-2»,
  • ТЦ «Болашак»,
  • ТЦ «Ак-Булак.
Плата на парковку взимается по прежнему тарифу В середине марта сообщалось о задержании предпринимателя Кайрата Боранбаева, которому принадлежит ТОО RR2. В декабре это ТОО выкупило через торги оставшиеся 30% уставного капитала (принадлежало государству - прим. автора) в ТОО AlanParking. Таким образом, тогда платные парковки полностью перешли в управление частной компании. 15 апреля стало известно о начале досудебного расследования в отношении руководителей A-Parking. Их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. 26 апреля акимат Алматы сообщил, что парковки вернулись в собственность города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.