Новая набережная на правом берегу Атырау открылась в октябре 2020 года, но сейчас требует ремонта, передает azh.kz. В Атырау восстановят набережную, построенную полтора года назад Сообщается, что некоторые навесы, укрывающие от солнца, повреждены сильными ветрами, появились «лысины» на беговой дорожке, в некоторых местах от парапета отвалилась плитка. В акимате Атырау сообщили, что всё это было зафиксировано на фото и направлено подрядчику. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению набережной.