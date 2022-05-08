В Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +7..+9.

В Атырау также ожидается дождь с грозой. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +10..+12 градусов.

В Актобе - дождь. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов.

По данным сайта РГП "Казгидромет", 9 мая на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на востоке и в центре области ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду. В Уральске днем 9 мая ожидается гроза.