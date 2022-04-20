Наряду с санитарной очисткой в области стартовала и акция по посадке деревцев. 400 саженцев высадили в микрорайоне Береке, около 900 саженцев - в сельских округах. – Хочу, чтобы мой город был чистым. С этой целью вместе со студентами группы приняли участие в очистке города от мусора. Хочу призвать жителей соблюдать чистоту, начиная с собственных дворов и беречь природу, - сказал студент Атырауского колледжа сервиса Рахим Кудуш. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.