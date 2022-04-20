- Ведётся досудебное расследование в отношении должностного лица областной Инспекции транспортного контроля по факту неоднократного получения взяток на общую сумму свыше 10 млн тенге от лиц, занимающихся грузоперевозками за беспрепятственный проезд на дорогах республиканского значения, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство. С санкции следственного суда подозреваемый взят под домашний арест, - рассказали в департаменте.

в отношении акима сельского округа Коптогай Курмангазинского района по факту получения взятки от представителя ИП за оказание преимущества в обеспечении победителя путём заключения договора из одного источника,

в отношении инспектора управления государственной инспекции труда области по факту получения взятки от представителя ТОО за принятие положительного решения по факту проверки несчастного случая на производстве,

в отношении руководителя районного дома культуры Онерпаз Махамбетского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта по факту получения взятки за трудоустройство.

В департаменте агентства по противодействию коррупции по Атырауской области сообщили, что за три месяца они вели 65 уголовных дел, восемь из которых направлены в суд.На рассмотрении в суде также находятся уголовные дела:За последние три года поощрены 19 лиц сообщившие о фактах коррупционных правонарушений на общую сумму свыше трёх млн тенге.