Иллюстративное фото из архива "МГ" К журналистам обратилась мать девочки, которую подружка угостила напитком с 10% содержанием алкоголя. Позже выяснилось, что одна из воспитанниц принесла бутылку Jose Cuervo (к слову, стоит она более восьми тысяч тенге) и поделилась разбавленной текилой с друзьями во время перекуса. С родителями связались сотрудники детского сада и рассказали о случившемся. Правда винит героиня сюжета не «щедрых родителей», а воспитателя. Теперь она отказывается водить ребёнка в дошкольное учреждение. Руководство школы заявило, что разобрались с ситуацией, но не могут поделиться подробностями из-за законов о конфиденциальности учащихся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.