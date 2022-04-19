- Речь идёт об участниках товарищества Mudarabah Capital - гражданине Ш. (Мейирхан Шерниязов - прим. автора) и гражданине Т. (Мейиржан Туребаев), в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гражданах М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под домашним арестом, - говорится в сообщении.В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. 10 февраля 2022 года стало известно, что следственный суд санкционировал меру пресечения в отношении этих трёх вайнеров. Они подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК - создание и руководство финансовой пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере. 11 февраля известного вайнера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. 11 апреля жертва финансовой пирамиды, потерявшая 20 млн тенге, подожгла себя у здания МВД Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.