Фото с сайта Pixabay.com Генеральная уборка - это обязательный процесс, который необходимо проводить хотя бы раз в неделю. Для того, чтобы сэкономить время. свои силы и ресурсы, проводите уборку правильно, не допуская этих ошибок. Ни в коем случае. Да, мытье полов самая тяжелая и неприятная часть всего процесса. Часто нам хочется сначала выполнить именно эту часть уборки, а уж потом переходить к протиранию пыли, раскладыванию вещей и так далее. Но знайте, после этого вам придется во второй раз помыть полы, ведь во время уборки на полу в любом случае окажутся крошки, мелкий мусор, грязь, разводы. Используйте принцип: "Уборка сверху вниз". Сначала убираем вещи, раскладываем по местам, протираем пыль, моем сантехнику, шкафы, пылесосим и только потом моем пол. Еще одно золотое правило уборки -, ведь грязь в доме может быть разной по типу и интенсивности. На кухне больше жирных пятен, а в спальне пыли. Нет смысла перетаскивать микроорганизмы с одной комнаты в другую. Пусть у вас под рукой будет несколько губок и тряпок, либо одноразовые салфетки для разных поверхностей. Не стоит забывать и о том, что нельзя длительное время использовать их. Их регулярно нужно менять или стирать. Губку для мыть посуды, например. рекомендуется менять раз в неделю. Иначе они превратятся в рассадник бактерий и микроорганизмов. Следите за тем, чтобыВ противном случае техника может работать менее эффективно и качество уборки значительно снижется. Не ленитесь вовремя вытряхивать мешок от пылесоса, а контейнеры очищать от пыли. При этом не забывайте протирать влажной тряпкой и сам пылесос.Не мучайтесь со слабым пылесосом, шваброй, которая все время раскручивается и плохо отжимает. После такого инвентаря в любом случае будут оставаться разводы, подтеки. пыль, пятна и остатки мусора. Лучше прикупить новый инвентарь и не испытывать свою нервную систему на прочность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.