Как выяснилась, обычный завтрак из овсянки помогает снять стресс. Такие выводы были сделаны экспертами из-за наличия в крупе витамина В. Необычное свойство овсяной каши назвала терапевт Фото с сайта pexels.com Как сообщается на URA.RU, в овсяной крупе содержится масса важных для организма витаминов. Кроме того, этот комплекс полезных веществ способствует росту мышц и благоприятно воздействует на организм в целом.
- Овсяная крупа рекомендуется для употребления в первую очередь тем, кто имеет заболевания желудочно-кишечного тракта. Свойства крупы способны обволакивать слизистую защищая от стрессовых состояний. Если вместе с овсянкой вы съедите что-то жаренное, то она защитит желудок от от плохого воздействия вредной пищи. Овсяные каши способны предотвратить авитаминоз из-за содержания йода, фософора, витамина В, калия, кобальта и кремния, - пояснила врач общей практики Лариса Алексеева.
Стоит отметить, что чаще всего для правильного строения тела и красивой фигуры, диетологи рекомендуют овсянку. Только для сохранности всех полезных свойств в крупе, её нужно запаривать или употреблять в виде мюсли.