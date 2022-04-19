На юге ЗКО сохранится чрезвычайная пожарная опасность, предупреждают в «Казгидромете». Усиление ветра ожидается в ЗКО На большей части Казахстана ожидается дождь, лишь в западных регионах республики - погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +21..+23, ночью похолодает до +10..+12. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
