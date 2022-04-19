- Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, - сообщили в АО «Казтелерадио».

Изображение Lukas Wolff с сайта Pixabay Национальный оператор предупредил о работах на сетях телерадиовещания, которые пройдут 20 апреля с трёх часов ночи до 17 часов по времени столицы.