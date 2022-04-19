- За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, он толкнул женщину и коляску с ребёнком. Ребёнок получил ушибы. Штатным фельдшером зоопарка оказана первая медицинская помощь и затем вызвана карета скорой помощи, - рассказали в администрации парка.

Фото: зоопарк Алматы В Алматинском зоопарке рассказали об инциденте, который произошёл сегодня, 19 апреля. Шимпанзе по кличке Паша при перегоне из зимнего вольера в летний сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке и вышел за пределы вольера.В зоопарке сообщили, что готовы оказать любую помощь семье. К слову, в комментариях к публикации пользователи благодарили администрацию, что не скрыли неприятный случай и сами сообщили об инциденте.