жители блокадного Ленинграда – 91 человек;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;

жены/мужья умерших инвалидов ВОВ – 2 918;

вдовы погибших во время ВОВ – 6;

труженики тыла – 69 248.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек. По состоянию на первое апреля, в Казахстане живут 72 468 граждан, внёсших вклад в победу. В том числе:Какие выплаты получат ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, самостоятельно определяет акимат каждого региона.