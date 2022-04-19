В министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили, сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в стране, передаёт Sputnik Казахстан. По миллиону тенге выплатят ветеранам ВОВ в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" В стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ (на первое апреля 2022 года), год назад их числилось 665 человек. По состоянию на первое апреля, в Казахстане живут 72 468 граждан, внёсших вклад в победу. В том числе:
  • жители блокадного Ленинграда – 91 человек;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 205;
  • жены/мужья умерших инвалидов ВОВ – 2 918;
  • вдовы погибших во время ВОВ – 6;
  • труженики тыла – 69 248.
Какие выплаты получат ветераны ВОВ и приравненные к ним лица, самостоятельно определяет акимат каждого региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.