- Спасатели благополучно переправили новорожденного младенца с матерью, который родился в селе Миялы. По ту сторону трассы их торжественно встретили родственники и направились они в село Жангельдин, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Кадр из видео ДЧС Атырауской области 14 апреля из-за угрозы затопления власти решили демонтировать участок автодороги Миялы – Карабау – Индер. Теперь сообщение между населёнными пунктами осуществляется с помощью спасателей. На лодках за это время переправили 671 человека. Продукты в село также привозят сотрудники ДЧС. 19 апреля в пресс-службе департамента показали на видео, как происходит переправа жителей.Дорогу восстановят, когда спадёт угроза затопления. ZCXu1RpqKc4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.