Торжественная церемония прошла на бульваре Наурыз, возле памятников воинам-интернационалистам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Также обществом ветеранов и инвалидов войны в Афганистане были отмечены граждане за содействие ветеранскому движению. Воспользовавшись случаем, участники боевых действий обсудили с руководством района вопрос о реконструкции памятника воинам-интернационалистам и возможности установки памятника участникам боевых действий на таджико-афганской границе. Позже при поддержке отдела дорожной полиции по города прошла автоколонна с флагами. Ко Дню Защитника Отечества было приурочено открытие в рамках Года молодежи зоны для пейнтбола на базе Парка ветеранов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.