Акция началась от здания офиса «Казтрансойл» и закончилась буквально через пятьсот метров в парке Победы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Народу было немало, хотя завсегдатаи «Бессмертного полка» в Атырау считают, что в этом году пришло меньше.  Вероятно, потому что сегодня рабочий день. - В нашей семье многие воевали. Через  весь Карельский фронт прошел Ахмет Каракулов отец, он был единственным казахом, воздушным стрелком,  а вот его братья – не вернулись. Не вернулся  и дедушка-танкист Косымбай Каракулов. Долгое время он был в статусе «без вести пропавший»  и лишь  спустя тридцать лет после окончания войны папа отыскал деда: он был похоронен  в братской могиле на юге Польши, в городе Бельско-Бяла. Я всегда говорю своим детям и теперь уже и внукам – цените мирное время, покой в нашей стране,  – рассказывает со слезами  горожанка Агиляш Каракулова. Акция  длилась полчаса. Участники шествия «Бессмертный полк» возложили венки к Вечному огню. Лина ОЙЛОВА