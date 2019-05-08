Народу было немало, хотя завсегдатаи «Бессмертного полка» в Атырау считают, что в этом году пришло меньше. Вероятно, потому что сегодня рабочий день. - В нашей семье многие воевали. Через весь Карельский фронт прошел Ахмет Каракулов отец, он был единственным казахом, воздушным стрелком, а вот его братья – не вернулись. Не вернулся и дедушка-танкист Косымбай Каракулов. Долгое время он был в статусе «без вести пропавший» и лишь спустя тридцать лет после окончания войны папа отыскал деда: он был похоронен в братской могиле на юге Польши, в городе Бельско-Бяла. Я всегда говорю своим детям и теперь уже и внукам – цените мирное время, покой в нашей стране, – рассказывает со слезами горожанка Агиляш Каракулова. Акция длилась полчаса. Участники шествия «Бессмертный полк» возложили венки к Вечному огню. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.