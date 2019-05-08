Случай произошел 6 мая в СОШ №3 Жангалинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель районного отдела образования Елжас Кадыров, во время урока ученик пятого класса бросил ручку на парту, она отскочила и попала в глаз однокласснику. – Это произошло в 8.40. Учительница в это время отсутствовала на уроке, она находилась на собрании у директора. Школьная медсестра оказала мальчику первую медицинскую помощь. Далее он был доставлен в районную больницу, - рассказал Елжас Кадыров. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик 2008 года рождения получил проникающее ранение роговицы глаза. – Ученику была оказана первая медицинская помощь, после чего в сопровождении медработника он направлен в офтальмологическое отделение областной многопрофильной больницы. Мальчик был прооперирован, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. Напомним, аналогичный случай произошел в Уральске 19 марта. В школе произошла драка учеников и 10-классник, который разнимал дерущихся, получил ушиб глаза. Ему также была проведена операция. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  