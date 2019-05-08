Пресс – служба горакимата г.Актау сообщает: На прошедшем совещании с главами КСК города аким города Галымжан Ниязов внес предложение не брать с ветеранов ВОВ уплату общедомовых нужд. Данное предложение принято единогласно. В регионе осталось 16 ветеранов.