Как сообщил в ходе брифинга в региональной службе коммуникации заместитель руководителя управления земельных отношений ЗКО Жуматай Ашыкпаев, в 2019 году с января по апрель для индивидуального жилищного строительства в районах области было выделено 311 земельных участков. - В Бокейординском районе - 35 земельных участков, в Бурлинском - 126 участков, в районе Байтерек - 137, в Жанибекском - 2, в Казталовском - 8, в Таскалинском - 2, в Шынгырлауском - 1 участок. На сегодняшний день по области в рамках программы "Нурлы жер" планируется предоставление 1870 земельных участков, в Бурлинском районе - 899, в районе Байтерек - 170 и в Теректинском районе - 801, - пояснил Жуматай Ашыкпаев. Стоит отметить, что в 2017 году в рамках программы "Нурлы жер" на территории поселка Круглозерное был разработан и утвержден план детальной планировки под индивидуальное жилищное строительство на 11471 земельный участок. - На сегодняшний день касательно подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам для индивидуального жилищного строительства отделом строительства города Уральск подготовлена соответствующая проектно-сметная документация, которая направлена для получения заключения государственной экспертизы, - отметил Жуматай Ашыкпаев. - После чего будет определен подрядчик для строительства инженерных сетей. К слову, в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" в сфере земельных отношений по Западно-Казахстанской области проводится определенная работа. С прошлого года функционирует электронный портал земельных ресурсов www.zem.kz. В нем размещены схемы схемы свободных земельных участков для сельскохозяйственного и коммерческого назначения, планируемых для предоставления через конкурсы и аукционы, список очередности на получение земельных участков через конкурсы и аукционы а также сведения о недобросовестных землепользователях.