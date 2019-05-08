Офицеры в парадных кителях, их супруги в пышных платьях. Все это на мгновение перенесло гостей мероприятия на много лет назад, когда офицеры были главными и почетными гостями всех проводимых балов. Бравые офицеры на деле показали, что умеют не только защищать родину, но и прекрасно вальсировать. От имени главы региона Алтая Кульгинова с Днем Защитника Отечества военнослужащих поздравил заместитель акима. - Поздравляю вас всех с вашим профессиональным праздников Днем Защитника Отечества. Желаю вам и вашим семьям благопрлучия и счатья. чтобы вот такие мероприятия проходили у нас ежегодно и в них принимали участие молодые пары, чтобы воспитать в них преемственность поколений, - обратился к гостям Габидолла Оспанкулов. Офицерский бал проводится в Уральске уже 11 год подряд. В нем принимают участие не только действующие военнослужащие, а также приглашаются ветераны, офицеры, которые ушли на заслуженный отдых. - Здесь офицеры со своими супругами сегодня продемонстрировали как раньше проходили балы и какое почетное место на них занимали сотрудники органов внутренних дел. Необходимо отметить, что подобные мероприятия помогают вспомнить забытые манеры и культуру поведения, - заявил начальник департамента по делам обороны ЗКО Марат Есенов. Праздник продолжился не менее красочной концертной программой с участием артистов и творческих коллективов области, в которой приняли участие и сами военнослужащие, еще раз подтвердив, что ветеранам есть чем гордиться, у них есть достойная смена, обеспечивающая надежную общественную безопасность в нашем регионе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.